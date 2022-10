Drogenhandel: Europa ist Drehscheibe

Container werden weniger streng kontrolliert. In den vergangenen Tagen fingen Ermittler Hunderte Kilogramm Rauschgift ab.

In drei Transformatoren aus Mexiko auf dem Weg nach Australien hat der Hongkonger Zoll Drogen im Straßenverkaufswert von umgerechnet 43 Millionen Euro gefunden. Ein Hinweis einer ausländischen Strafverfolgungsbehörde führte zum Fund der 76 Kilogramm Crystal Meth, auch "Ice" genannt. Röntgenaufnahmen dreier Holzkisten hätten keine Hochspannungskabel oder Kabelrollen im Inneren der Transformatoren erkennbar gemacht, berichtete der Zoll. Die Lieferung sei nicht an eine Firma adressiert gewesen, sondern an eine Privatadresse in Australien. Es sei in diesem Jahr bereits die dritte Lieferung ...