2020 schließen in Rumänien 164 staatliche Waisenhäuser. Zehntausende Kinder stehen vor einer völlig ungewissen Zukunft. 30 Jahre nach der Revolution werden düstere Erinnerungen wach.

Ionella ist 40 Jahre alt und glücklich, dass sie am Leben ist. Und dass in diesem Leben endlich Frieden herrscht. Von ihrer Vergangenheit wird sie ohnehin auf Schritt und Tritt verfolgt. Ionella hat all die Prügel überlebt, die Vergewaltigungen, den ...