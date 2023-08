Dutzende Vermisste nach Erdrutsch in Myanmar

Nach einem großen Erdrutsch an einer Jademine im Norden Myanmars haben Rettungskräfte am Montag nach Dutzenden Vermissten gesucht. Bis zum Abend (Ortszeit) galten am Unglücksort in der Gemeinde Hpakant im Bundesstaat Kachin mit seinen lukrativen Jadevorkommen 34 Menschen als vermisst, hieß es von örtlichen Rettungskräften. Anrainer sprachen indes von etwa 50 Menschen, von denen jede Spur fehle. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Nähe des Dorfes Mana.

BILD: SN/APA/UGC/TARLIN MG Rettungskräfte suchen nach den Vermissten