Ein Moment der Krönung bleibt der Öffentlichkeit verborgen

Der Erzbischof von Canterbury wird König Charles an Händen, Kopf und Brust salben. Viele Adelige unter den Gästen.

Die Krönung von Charles III. findet am Samstag in der Westminster Abbey in London statt. Um 12 Uhr (MESZ) betritt das Königspaar die Kirche und der Gottesdienst beginnt. Der Erzbischof von Canterbury wird die Zeremonie leiten. Höhepunkt soll um 13 Uhr die Krönung sein. Der wichtigste - und einzige - Moment, der nicht von den Fernsehkameras eingefangen wird, ist die Salbung. Dabei berührt der Erzbischof von Canterbury den König an Händen, Brust und Kopf mit heiligem Öl - ein Zeichen, dass der Monarch von Gott auserwählt ist. Die Salbung gilt als sakraler Moment. Großbritannien ist die einzige Monarchie in Europa, die diese Zeremonie aufrechterhält. Kurz darauf setzt der Erzbischof dem König die Edwardskrone auf. Der einzige gesetzlich vorgeschriebene Teil der Zeremonie ist der Eid: Dabei schwört der König, die Bürger des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth "gemäß ihrer Gesetze und Bräuche" zu regieren.

Das königliche Paar wird in der "Diamond Jubilee State Coach" zur Kirche gefahren. Nach der Krönungszeremonie geht es in der goldenen Staatskutsche, die traditionell für Krönungen genutzt wird, zurück zum Buckingham Palast. Zum Abschluss zeigen sich Charles und Camilla mit dem harten Kern der Royal Family auf dem Balkon des Buckingham-Palasts dem Volk. Eine Kunstfliegerstaffel der Royal Air Force wird über das Stadtschloss jagen. An diesem Moment dürfen aber nur arbeitende Mitglieder des Königshauses teilnehmen, dazu gehören etwa Thronfolger Prinz William und seine Ehefrau Prinzessin Kate. Prinz Harry wird nur an der Krönungsfeier teilnehmen, der 38-Jährige hat seine royalen Pflichten niedergelegt. Seine Ehefrau Herzogin Meghan bleibt mit den Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in den USA.

Am Sonntag sollen die Menschen landesweit bei Straßenfesten und Tee-Partys zum "Coronation Big Lunch" zusammenkommen, einem "großen Krönungsessen" - mehr als 3000 Feste wurden angemeldet. Abends findet auf Schloss Windsor ein Konzert statt. Unter dem Motto "Big Help" (große Hilfe) wird die Bevölkerung am Montag ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen. Der Monat ist ein einmaliger Feiertag.

Zur Krönung von König Charles III. werden mehr als 2000 Gäste erwartet. Darunter sind auch viele Monarchen aus anderen Ländern, darunter Schwedens König Carl XVI Gustaf und Kronprinzessin Victoria. Aus den Niederlanden kommen König Willem-Alexander und seine Frau Königin Maxima, aus Spanien werden König Felipe und seine Frau Letizia erwartet. Zudem werden der japanische Kronprinz Fumihito und Kronprinzessin Kiko sowie König Jigme Khesar und Königin Jetsun Pema aus Bhutan erwartet.

Aus Österreich wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen vertreten sein. Er war auch bei der Trauerfeier für Königin Elizabeth II. in London zu Gast.