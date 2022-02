Ein Toter bei Zusammenstoß von Münchner S-Bahnen

Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen im Landkreis München sind am Montag ein Mensch getötet und mehr als zehn verletzt worden. Es habe eine niedrige zweistellige Zahl an Verletzten gegeben, berichtete ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums. Die Bahnen stießen gegen 16.40 Uhr im Bereich des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn im Landkreis München zusammen. Der Bahnhof liegt an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen.