Eisige Reserve: Saatguttresor in Norwegen

Damit Nutzpflanzen nie verschwinden, gibt es seit 15 Jahren auf Spitzbergen eine Schatzkammer.

Eisig kalt rauscht der Wind um eine schwere Stahltür, die eingebettet in einen spektakulären Betoneingang ins Innere eines schneebedeckten Bergs führt. In dieser frostigen Umgebung liegt ein Schatz, der letztlich dabei helfen soll, die Ernährung der Menschheit sicherzustellen: Samen etwa von Weizen und Gerste, unterschiedlichen Obst- und Gemüsesorten sowie vielen weiteren Nutz- und Kulturpflanzen werden hier auf Spitzbergen in aller Abgeschiedenheit gelagert - fernab von Krieg, Zerstörung und Naturkatastrophen und bei Minusgraden konserviert für die Zukunft.

Das Svalbard ...