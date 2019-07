"El Chapo" in Hochsicherheitsgefängnis eingeliefert

Der mexikanische Drogenbaron Joaquín "El Chapo" Guzmán hat am Freitag seine lebenslange Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Colorado angetreten. Der 62-Jährige sei in der Haftanstalt "ADX Florence" eingetroffen, teilte die US-Gefängnisbehörde mit. "ADX" steht für "administrative maximum" und damit für die höchste Sicherheitsstufe.

SN/APA (AFP)/JASON CONNOLLY Guzmán galt einst als der mächtigste Drogenbaron der Welt