Emma Gonzalez - Amoklauf-Überlebende klagt Trump an

Nach dem Amoklauf in Florida wird eine 18-jährige Schülerin zur Sprecherin einer US-Generation, die im Bewusstsein groß wurde, dass jederzeit ein Massaker passieren kann. Sie fordert eine Neuregelung der Waffengesetze.

Immer wieder wischt sich Emma Gonzalez mit der rechten Hand die Tränen aus den Augen, hält sich die Hand vor das Gesicht. "Schämen Sie sich", ruft sie. Und fordert US-Präsident Donald Trump auf, den Umgang mit Waffen in Amerika zu überdenken.

Mit einem Schnellfeuergewehr hatte ein früherer Schüler der Majory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, am vergangenen Mittwoch 17 Menschen getötet und zahlreiche Schüler und Schülerinnen verletzt.

"Wenn der Präsident mir ins Gesicht sagt, dass das eine schreckliche Tragödie war (...) und dass man nichts tun kann, frage ich ihn, wie viel Geld er von der National Rifle Association bekommen hat", sagte Gonzalez. Und fügte hinzu: "Ich weiß es: 30 Millionen Dollar."

Mit ihrer Forderung für strengere Waffengesetze ist Emma Gonzalez nicht allein. Überlebende des Amoklaufs regierten vor allem auf YouTube und Twitter auf den Amoklauf. Die amerikanische Tageszeitung "New York Times" fasste die bewegenden Videos und Posts der Jugendlichen zusammen. "Warum hat ein Schüler die Möglichkeit, meine Schule zu terrorisieren, Mr. President?" richtet ein Schüler sich fragend an Donald Trump.

Gonzalez als Sprecherin der "Post-Columbine generation"

Emma Gonzalez gehört zu einer Generation, die kurz nach dem Massaker an der Columbine High School am 20. April 1999 geboren wurde. Dieser Vorfall im US-Bundesstaat Colorado war bis zum Amoklauf von Parkland vergangene Woche die blutigste Tat an einer amerikanischen Highschool. Zwölf Schüler und ein Lehrer wurden damals ermordet, die Täter nahmen ihrem Leben anschließend selbst ein Ende.

Amerikanische Medien sprechen von einer "Post-Columbine generation". Den Schülerinnen und Schülern wird von klein auf beigebracht, wie sie sich im Ernstfall zu verhalten haben, wo sie sich verstecken sollen.

Protestbewegung gegen freien Verkauf von Waffen

Die Wutrede der Schülerin Emma Gonzalez verbreitete sich in den sozialen Medien rasant. Sie wurde zum Gesicht einer Protestbewegung gegen den freien Verkauf von Waffen in den USA. Auf Twitter schrieben zahlreiche Amerikaner unter dem Hashtag #EmmaGonzalez, wie sehr sie von der Ansprache der Schülerin berührt waren. Ihre Rede hatte sie am Samstagmorgen auf der Rückseite ihrer Notizen aus dem Politikunterricht geschrieben.

Der NRA, der Verband der Waffenlobby ging unterdessen auf Tauchstation. Donald Trump hatte nach dem Massaker in Parkland auf einen besseren Schutz von Schulen gemahnt, sich aber nicht zur weiten Verbreitung von Schusswaffen und zum Waffenrecht in den USA geäußert.

