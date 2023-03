Enkel des Gründers siegt bei berühmtem Hundeschlitten-Rennen

Der US-Amerikaner Ryan Redington hat das weltberühmte Iditarod-Hundeschlitten-Rennen in Alaska gewonnen. Damit gewann der Mann, der gebürtig aus Alaska stammt, am Dienstag erstmals das Rennen, das sein Großvater vor gut 50 Jahren mitbegründet hatte. Die Distanz von mehr als 1000 Kilometern legte Redington laut Veranstalter in acht Tagen, 21 Stunden, zwölf Minuten und 58 Sekunden zurück.

BILD: SN/APA/JOSEPH PREZIOSO Traditioneller Wettbewerb bei eisigen Temperaturen (Symbolbild)