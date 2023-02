Lage in Syrien nach dem Erdbeben: "Ich befürchte, dass viele Menschen tot unter den Trümmern liegen"

Knapp 500 Menschen haben in der Kirche von Pater Bahjat in Aleppo Schutz gefunden. Es sind Menschen, die nach dem Erdbeben ihr Zuhause verloren haben. Menschen, die sich nicht trauen, nach Hause zu gehen, da die Gebäude einsturzgefährdet sind. Wie die Situation in Syrien ist, wo die Menschen von gleich mehreren Krisen betroffen sind.

Pater Bahjat, Sie befinden sich aktuell in der nordsyrischen Stadt Aleppo, die stark von dem Erdbeben erschüttert wurde. Wie ist die Situation vor Ort? Pater Bahjat: In der Nacht auf Dienstag hat es gegen halb zwei wieder ein Erdbeben gegeben, aber das größte war am Montagmorgen um vier Uhr. So viele Menschen haben Angst, sie sind zu uns in die Kirche gekommen und blieben über Nacht, weil sie nicht in ihren Häusern bleiben wollen. In der vergangenen Nacht haben fast ...