EU-Kommission: Obdachlose Migranten in Bosnien unterbringen

Wegen der dramatischen Lage von Hunderten Migranten nach der Räumung des Lagers Lipa in Bosnien-Herzegowina hat die EU-Kommission an die örtlichen Behörden appelliert, den Menschen Obdach zu geben. "Es ist klar, dass die praktische und unmittelbare Lösung ist, das Aufnahmezentrum in Bira wieder zu öffnen", erklärte Innenkommissarin Ylva Johansson am Donnerstag in Brüssel.

SN/APA (AFP/Archiv)/ELVIS BARUKCIC Obdachlose Flüchtlinge im bosnischen Camp Lipa