EU-Staaten für Einweg-Plastik-Verbot

Die EU-Staaten haben sich am Mittwoch mehrheitlich für ein Einweg-Plastik-Verbot ausgesprochen. Bei einem Botschaftertreffen in Brüssel wurde die notwendige Zweidrittel-Mehrheit erzielt. Österreichs Umweltministerin und EU-Ratsvorsitzende Elisabeth Köstinger (ÖVP) sprach von einem "wichtigen Schritt in eine plastikfreie Zukunft".

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Patrick Pl Plastikstrohhalme dürften bald der Vergangenheit angehören