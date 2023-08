Fans singen "L´Italiano" auf Trauerfeier für Toto Cutugno

Eine große Menschenmenge hat am Donnerstag in Mailand von dem italienischen Sänger Toto Cutugno Abschied genommen, der am Dienstag nach längerer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Größen der italienischen Pop-Szene beteiligten sich am Begräbnis. Schon seit dem Morgen versammelten sich Fans auf dem Platz vor der Kirche der Heiligen Nereo und Achilleo in Mailand und sangen Cutugnos weltberühmter Hit "L´Italiano".

BILD: SN/APA/AFP/GABRIEL BOUYS/GABRIEL BO Carla und Nicolo Cutugno nahmen am Sarg des Italo-Barden Abschied