Festnahme nach Tod einer 14-Jährigen in Deutschland

Eine 14-Jährige ist am Donnerstag in einem Waldstück bei Bad Emstal in Nordhessen (Deutschland) tot aufgefunden worden. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mit. Demnach handelt sich um einen 20 Jahre alten Bekannten des Opfers. Der Mann sei "dringend tatverdächtig", die Ermittlungen dauerten an.

BILD: SN/APA/SWEN PFÖRTNER Ein Mitarbeiter der Spurensicherung am Fundort der Toten