Finnische Biathletin traf beim Lauftraining auf zwei Bären: Sie stellte sich tot - und überlebte

Durch ihr richtiges Handeln hat die finnische Weltcup-Biathletin Erika Jänkä in ihrer Heimat eine brandgefährliche Begegnung mit zwei Braunbären überlebt. Wie mehrere Sportmedien online berichten, war die Biathletin am Freitag gerade beim Lauftraining im finnischen Vartius, als sie auf zwei Braunbären traf. Jänkä legte sich demnach auf den Boden und stellte sich tot.

"Ich habe einen der Bären an den Füßen gespürt. Ich dachte, das ist das Ende", so die 27-jährige Jänkä gegenüber der finnischen Zeitung "Kuhmolainen". Tatsächlich ließ der Bär von ihr ab und verschwand. Jänkä teilte ihr Schock-Erlebnis auch in einem Instagram-Post mit.