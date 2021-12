Fliegerbombe auf Baustelle in München explodiert - Verletzte

Bei der Explosion einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sind am Mittwoch in München mehrere Menschen verletzt worden. Die Detonation habe sich auf einer Baustelle der Deutschen Bahn in der Nähe der Donnersbergerbrücke ereignet, teilte die Polizei mit. Dabei sei ein Mensch schwer verletzt worden, drei weitere Personen leicht. Experten des Kampfmittelräumdienstes wurden in die Ermittlungen einbezogen.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Großaufgebot der Einsatzkräfte im Zentrum von München