Französischer Modedesigner Thierry Mugler gestorben

Der französische Modedesigner Thierry Mugler ist am Sonntag gestorben. "Mit großer Trauer" wurde der Tod des 73-Jährigen in der Nacht auf Montag auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. Mugler gehörte zu den großen französischen Modeschöpfern wie Yves Saint Laurent, Claude Montana und Jean Paul Gaultier. Mugler war in Straßburg geboren worden. Seine Familie stammte ursprünglich aus Linz und war in den Nachkriegswirren ins Elsass gezogen.

Mugler starb im Alter von 73 Jahren