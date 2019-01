Hitze in Australien macht Fledermäuse aggressiv

Wegen der andauernden Hitze in Australien greifen Fledermäuse dort vermehrt Menschen an. Behörden warnen vor Beiß- und Kratzattacken der gestressten Tiere, berichtete der Sender ABC am Montag. Allein in den vergangenen zwei Wochen habe es nördlich der Metropole Sydney sieben Angriffe von Fledermäusen gegeben. Das sei mehr als je zuvor in einem so kurzen Zeitraum.

SN/APA (dpa)/Klaus-Dietmar Gabbert Fledermausbisse können gefährlich sein