Hitzewelle sorgte für neue Temperaturrekorde in Europa

In Deutschland ist am Mittwoch die höchste Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen worden. In der nordrhein-westfälischen Stadt Geilenkirchen wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 40,5 Grad gemessen. Damit sei der bisherige deutsche Hitzerekord vom 5. Juli 2015 mit 40,3 Grad im bayerischen Kitzingen überboten worden.

SN/APA (dpa)/Friso Gentsch Die Sonne zeigte ihre ganze Kraft