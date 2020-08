Höhepunkt der Corona-Pandemie in Afrika wohl vorbei

Afrika könnte nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Höhepunkt der Corona-Pandemie hinter sich haben. Es sei zu sehen, dass "so etwas wie ein Höhepunkt" erreicht worden sei, und nun gingen die täglich gemeldeten Neuinfektionen herunter, sagte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti, am Dienstag bei einer Videokonferenz afrikanischer Gesundheitsminister.

SN/APA (AFP)/ARSENE MPIANA Insgesamt wurden fast 1,2 Millionen Infektionsfälle gezählt