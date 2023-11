Indisches Lichterfest mit über zwei Millionen Öllampen

Am Vorabend des hinduistischen Lichterfests Diwali hat die indische Stadt Ayodhya ein riesiges Lichtermeer inszeniert. Mehr als 2,2 Millionen Öllämpchen wurden dort entzündet - ein Weltrekord, wie örtliche Medien am Sonntag berichteten. Der Regierungschef des dortigen Bundesstaates Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, hielt auf Bildern unter anderem der "Times of India" eine entsprechende mutmaßliche Bestätigung des Guinness-Buchs der Rekorde.

BILD: SN/APA/AFP/SANJAY KANOJIA Stadt Ayodhya feierte mit Feuerwerk und Weltrekord