Isabelle Huppert - die weltberühmte Unbekannte wird 65

Isabelle Huppert ist weltberühmt. In mehr als 100 Filmen hat man die Schauspielerin bereits gesehen. Dabei ist sie in die schwierigsten und abgründigsten Rollen geschlüpft - von er Edelprostituierte in "Eva" bis zum Vergewaltigungsopfer, das nicht zur Polizei geht in "Elle". Am 16. März wird die Französin nun 65 Jahre alt.

SN/AFP Isabelle Huppert.