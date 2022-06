Italien erwägt wegen Dürre Wasserrationierung tagsüber

Italien will wegen der anhaltenden Dürre den Ausnahmezustand ausrufen. So könnte im Rahmen der Maßnahmen zur Eingrenzung der negativen Auswirkungen der Trockenheit das Wasser auch tagsüber rationiert werden, erklärte Zivilschutzchef Fabrizio Curcio im Interview mit dem TV-Sender Sky Tg 24 am Montag. In mehreren Teilen Italiens wird das Wasser bereits in der Nacht abgestellt.

SN/APA/AFP/PIERO CRUCIATTI Der Fluss Po erreichte einen historisch tiefen Wasserstand