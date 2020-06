Joe Biden gegen "systematischen Rassismus" in den USA

Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, will George Floyds Tod und die anhaltenden Proteste zum Anlass für Polizeireformen und einen entschlossenen Kampf gegen Rassismus nehmen. Es brauche "längst fällige konkrete Maßnahmen", um dem "systematischen Rassismus" in den USA ein Ende zu bereiten, forderte er am Samstag in einem Gastbeitrag in der "Los Angeles Times".

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Joe Biden