Krönung von Charles III.: Der "Superfan" steht in der ersten Reihe

Der Brite John Loughrey ist ein leidenschaftlicher Verehrer der königlichen Familie und wurde so über die Jahre selbst zu einer kleinen Berühmtheit. Auch bei der Krönung von Charles will er so nah an den Royals dran sein wie möglich.

BILD: SN/IMAGO/COVER-IMAGES John Loughrey hat sein Lager schon aufgeschlagen, um die Krönungsfeier am Samstag aus nächster Nähe zu sehen.