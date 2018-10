Ein vier Meter langer Python machte es sich in einem kleinen Lebensmittelgeschäft in der thailändischen Stadt Chonburi bequem. Die Schlange lag vor einem Kühlschrank mit Getränken. Profis fingen sie ein und setzten sie in der Natur aus. In Thailand tauchen immer wieder Schlangen in Gebäuden auf, ein ausgewachsener Python im Supermarkt ist allerdings ein höchst seltenes Ereignis.

Quelle: SN, Dpa