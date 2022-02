Laut UNO bereits 300.000 Ukrainer auf der Flucht

Die Vereinten Nationen gehen von knapp 300.000 Vertriebenen wegen des Krieges in der Ukraine aus. Wie das UNO-Nothilfebüro OCHA unter Berufung auf das Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Samstag berichtete, seien 160.000 Menschen Berichten zufolge innerhalb des Landes auf der Flucht - 116.000 zusätzliche Personen seien in Nachbarländer geflohen. Diese seien vor allem nach Polen gezogen, aber auch nach Moldau und Rumänien.

SN/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI Zwei Ukrainerinnen in einer Flüchtlingsunterkunft in Polen