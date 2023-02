Libanon: Vom traurigen Niedergang eines Landes

Notizen einer Reise in die Heimat meiner Frau. Libanon, das ist Familie: Liebe, Sorgen und die Hoffnung, dass alles gut wird. Darauf, dass alles gut wird - oder zumindest etwas besser -, warten die Menschen im Libanon jetzt schon ziemlich lange.

Soldat spielt am Handy, Sturmgewehr am Schoß, vor geplünderten Auslagen im Zentrum von Beirut.

Geplünderte Geschäfte in der Innenstadt von Beirut.

Letztes Getreidesilo im Hafen von Beirut. Die Explosion am 4. August 2020 mit mindestens 220 Toten hat Stadt und Land tiefer in den Abgrund katapultiert.

Islam und Christentum. Die Blaue Moschee von Al-Amin neben der St.-Georgs-Kirche in Beirut.

Morgendämmerung in Beirut. Ein Hotel in Hamra. Stromausfall. Wir zählen die Sekunden, bis die Generatoren anspringen und die Stadt ihren Herzschlag wiederhat. Wie lange noch? Hier geht es weiter zur Bilderstrecke.

"In jedem Winter steckt ein zitternder Frühling und hinter jedem Schleier der Nacht verbirgt sich ein lächelnder Morgen." - Khalil Gibran

Die Generation meiner Schwiegereltern kann sich noch gut erinnern an die 1960er, als der Libanon ein Ort der Sehnsucht war, weltweit bekannt als wahlweise "Paris" oder "Schweiz" des Nahen Ostens. Das ist lange her. Und diese Erinnerung an die Vergangenheit macht die Gegenwart schier unerträglich.

Die Menschen des Libanon erleben derzeit die schlimmste Krise ihrer ...