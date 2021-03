Madagaskar setzt auf Kräutertrunk statt auf Corona-Impfstoff

Madagaskar hat es nach den Worten von Präsident Andry Rajoelina nicht eilig, für die Bevölkerung Corona-Impfstoff anzuschaffen, sondern setzt stattdessen weiterhin auf ein angebliches Kräuter-Heilmittel gegen das Virus. Er selbst habe nicht vor, sich impfen zu lassen, sagte Rajoelina am Samstag in einer Fernsehansprache. Er sei nicht komplett gegen Impfungen, doch befinde sich das Land derzeit "in einer Beobachtungsphase des Impfstoffs", der noch zu viele Nebenwirkungen habe.

SN/APA (AFP)/MAMYRAEL Rajoelina setzt in der Corona-Bekämpfung auf einen Kräutertrunk/Archiv