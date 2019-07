Mann wollte mit Bombendrohung Date mit Stewardess erzwingen

Ein Serbe hat am Flughafen von Belgrad einen Bombenalarm ausgelöst, um ein Treffen mit einer Stewardess zu erzwingen. Wie örtliche Medien am Samstag berichteten, gab der 64-Jährige gegenüber den Ermittlern an, er habe eine Lufthansa-Flugbegleiterin wiedersehen wollen.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Julian Stra 64-Jähriger wollte Start von Maschine am Flughafen Belgrad verhindern