Meteorit ging mit Blitz und lautem Knall über Kuba nieder

Ein Meteorit ist am Freitag in Kuba eingeschlagen und hat für Verwunderung gesorgt. Der Himmelskörper ging begleitet von einem explosionsartigen Knall und blitzartigem Leuchten über dem Westen des Inselstaats nieder, wie das Nationale Institut für Geophysik mitteilte. Besorgte Anrainer berichteten am Nachmittag in sozialen Medien von dem ungewöhnlichen Phänomen.

SN/APA (AFP/TelePinar)/FATIMA RIVER Der Meteorit zerbrach beim Eintritt in die Erdatmosphäre