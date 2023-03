Mindestens fünf Tote bei Stürmen in Kalifornien

Bei heftigen Winterstürmen in Nordkalifornien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Mitteilung der Stadt San Francisco am Mittwoch starben zwei Menschen an ihren Verletzungen, die sie sich während des Extremwetters zugezogen hatten. In Oakland wurde ein Obdachloser tot aus seinem Zelt geborgen, das von einem umgestürzten Baum getroffen wurde, wie der "San Francisco Chronicle" berichtete.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Große Schäden durch Stürme in Kalifornien