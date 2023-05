"Nach der Krönung wird es ein Tief geben"

Der Nachhall von Pracht und Pomp wird nach Ansicht einer Expertin nicht für immer anhalten.

Eine Installation der Edwardskrone in London. Die Edwardskrone ist die älteste der britischen Königskronen und kommt bis heute bei der Krönung britischer Monarchen zum Einsatz.

Pauline Maclaran, Marketingexpertin an der Royal-Holloway-Universität in London, die sich in ihrem Buch "Royal Fever" ("Royal-Fieber") mit dem Königshaus beschäftigt hat, spricht über den Pomp der Krönung und die Probleme, mit denen sich Charles III. konfrontiert sieht.

Welche Assoziationen weckt die Krönung? Pauline Maclaran: Die Bilder werden viele Menschen an Geschichten aus ihrer Kindheit erinnern, an Märchen wie Cinderella oder Dornröschen. Die Zeremonie gleicht einem öffentlichen Theaterstück und ist auch eine Art Promiparade. Viele Briten werden an diesem ...