Nach Gasexplosion in Paris noch eine Person vermisst

Nach einer mutmaßlichen Gasexplosion im Zentrum von Paris suchen Rettungskräfte unter den Trümmern des eingestürzten Hauses weiter nach einem Vermissten. Zwei Verletzte befanden sich am Donnerstag noch in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an. Die Explosion hatte sich am späten Mittwochnachmittag im Gebäude einer privaten Modeschule im Zentrum der französischen Hauptstadt ereignet.

Zwei Verletzte noch in Lebensgefahr