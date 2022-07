Nach Pandemie wieder historisches Pferderennen in Siena

Beim traditionsreichen Palio-Pferderennen in Siena hat am Samstagabend der "Drache" gesiegt. So lautet die deutsche Übersetzung des Stadtbezirks, dessen Vertreter Giovanni Azteni mit dem Pferd "Zio Frac" vor 60.000 Zuschauern auf dem Hauptplatz der Stadt in der Toskana den Wettstreit für sich entschied. Wegen Verletzungen der Pferde nahmen nur Vertreter von sechs der zehn Stadtbezirke am Rennen teil. Das war seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr geschehen.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI 60.000 Zuschauer auf dem Hauptplatz der toskanischen Stadt