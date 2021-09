"Ötzi" wurde vor genau 30 Jahren entdeckt

Am Sonntag jährt sich der Fund der Gletschermumie "Ötzi" zum 30. Mal. Am 19. September 1991 war das deutsche Ehepaar Erika und Helmut Simon in 3.210 Metern Höhe am Tisenjoch im Südtiroler Teil der Ötztaler Alpen über die 5.300 Jahre alte Leiche aus der Jungsteinzeit bzw. Kupfersteinzeit "gestolpert". Der "Mann aus dem Eis" ist im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen ausgestellt.

SN/APA/ROBERT PARIGGER/ROBERT PARIG "Ötzi"-Fund jährt sich zum 30. Mal