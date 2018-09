Oktoberfest: Wird "Cordula Grün" der Wiesnhit 2018?

Kaum hat das Oktoberfest in München begonnen, laufen die ersten Prognosen: Welcher Song ist bei den Besuchern und Besucherinnen am beliebtesten? Eines steht fest: Österreichische Musiker mischen wieder kräftig mit.

Schon am ersten Wochenende tippen viele auf "Cordula Grün" als DEN Wiesnhit. "Das läuft rauf und runter", sagte der Moderator und Sänger Florian Silbereisen, der am Samstag zum Auftakt auf die Wiesn kam. Die steirischen Draufgänger" sind mit ihrer Cover-Version des Sommerhits von Josh auf der Überholspur. Kein Wunder, Partymusik vom Feinsten! Vor Kurzem veröffentlichten die Fünf ihr Debütalbum "Hektarparty". Der Wiener Musiker "Josh" landete mit "Cordula Grün" seinen ersten Hit. In Österreich wird er vor allem auf Ö3 auf und ab gespielt, nun scheint das Cordula-Grün-Fieber auch auf Deutschland überzugreifen. Zur Erinnerung: "Cordula Grün, ich hab' dich, ich hab' dich, ich hab' dich tanzen geseh'n ..."

Oft gespielt wird auf der Wiesn auch in diesem Jahr "Hulapalu". Der Song von Andreas Gabalier hat es im vergangenen Jahr schon zum zweiten Mal zum Wiesnhit geschafft.

Gabaliers vor Kurzem erschienene neue Single "Hallihallo" ("Lipstick-Lady, kann es sein, dass I di kenn' ...") könnte man aber auch als "Maß-geschneidert" fürs Oktoberfest bezeichnen.

Die beliebtesten Songs 2017 auf der Wiesn waren: "Ein Prosit der Gemütlichkeit" (Wolfgang Grünbauer), "Hulapalu" (Andreas Gabalier), "Dem Land Tirol die Treue" (Florian Pedarnig, Josef Pedarnig), "4 Sweet Caroline" (Neil Diamond), "Atemlos durch die Nacht" (Kristina Bach), "Schatzi schenk mir ein Foto" (Antonius Koopmanns, Gerardus Koopmanns), "Ham Kummst" (Christopher Seiler, Bernhard Speer), "Cowboy und Indianer" (Christian Pesch, Bernd Schöler), "Angels" (Guy Antony Chambers, Robbie Williams), "Summer of 69" (Bryan Adams).

Quelle: SN