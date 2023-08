Pakistan erstmals mit mehr als 240 Millionen Menschen

In Pakistan leben nach einer neuen Volkszählung mehr als 240 Millionen Menschen. Die Bevölkerungszahl des südasiatischen Landes stieg seit der vorigen Zählung 2017 um annähernd 35 Millionen, wie aus einer am Samstag veröffentlichten Statistik der Regierung hervorgeht. Allein in der Provinz Punjab sind mehr als 127 Millionen Menschen zuhause. Mit den neuen Daten könnte sich die für Herbst geplante Parlamentswahl verzögern, da Wahlkreise neu zugeschnitten werden müssen.

BILD: SN/APA/AFP/ASIF HASSAN Schulklasse in Pakistan