Papst ehrt Obdachlosen mit Mutter-Teresa-Preis

Papst Franziskus hat einen obdachlosen Mann, der einen Teil der Almosen, die er jeden Tag erhält, an Menschen weitergibt, denen es schlechter geht als ihm, laut Kathpress mit dem Mutter-Teresa-Preis ausgezeichnet. Die Ehrung von Gian Piero, genannt Wue, erfolgte laut Bericht des Nachrichtenportals "Vatican News" am 86. Geburtstag des Papstes am Wochenende im Vatikan.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Papst Franziskus mit Gläubigen im Vatikan