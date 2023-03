Papst Franziskus mit Atemwegsinfekt im Krankenhaus

Der Papst hatte wie üblich an der Generalaudienz am Mittwoch teilgenommen. Nach seiner Rückkehr in das Gästehaus Santa Marta soll er sich unwohl gefühlt haben. Franziskus befindet sich in einem Zimmer im zehnten Stock der Poliklinik, die als "Wohnung der Päpste" bekannt ist, da hier öfters auch Franziskus' Vorgänger behandelt worden waren. Franziskus hatte hier bereits einen zehntägigen Aufenthalt im Zusammenhang mit seiner Darmoperation am 4. Juli 2021 verbracht.

In den vergangenen Monaten war der 86-Jährige von Knieproblemen belastet. Aus Sorge vor den Auswirkungen der Anästhesie hatte der Heilige Vater bisher eine Knieoperation verweigert.

Die Gesundheitsprobleme des Papstes werfen einen Schatten auf die bevorstehenden Osterfeierlichkeiten, die das Oberhaupt der katholischen Kirche üblicherweise voll beanspruchen. Am Sonntagvormittag sollte Franziskus auf dem Petersplatz die liturgische Feier zum Palmsonntag als Auftakt der Karwoche zelebrieren. Dabei handelt es sich um einen großen Gottesdienst vor zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz.

US-Präsident Joe Biden sagte, er sei "besorgt" um Papst Franziskus und teilte diesen Eindruck mit seinem argentinischen Amtskollegen Alberto Fernandez, der am Mittwoch das Weiße Haus besuchte. "Wir sind beide besorgt um eine Person, die uns sehr am Herzen liegt, um Papst Franziskus und seine Gesundheit", sagte Biden laut US-Medienberichten vor Reportern.