Pomp, Pleiten und Pannen: Krönungen bei den britischen Royals

Wenn König Charles III. an diesem Samstag gekrönt wird, knüpft er an eine fast 1000-jährige Tradition in der Londoner Westminster Abbey an.

BILD: SN/AP Queen Elizabeth II. bei ihrer Krönung am 2. Juni 1953. BILD: SN/APA/AFP/INTERCONTINENTALE/- Prinz Charles war bei der Krönung seiner Mutter im Jahr 1953 dabei. Er war 4,5 Jahre alt – im Bild links ist seine Großmutter („Queen Mum“) zu sehen, rechts seine Tante Prinzessin Margaret.