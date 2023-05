"Problembären" im Trentino werden vorerst nicht getötet

Das regionale Verwaltungsgericht in Trient hat am Freitag die Tötung der "Problembären" JJ4 und MJ5 bis zum 27. Juni ausgesetzt. "Das Leben der Bären ist vorerst sicher", schrieb der Tierschutzverband LAV, der gegen den von der Provinz Trentino beschlossenen Erlegungsbefehl Einspruch eingereicht hatte. Die Aussichten für eine Umsiedlung der Bären seien real, so der Verband. Er will den Behörden ein Projekt für die Verlegung der Tiere vorlegen.

BILD: SN/APA/STRINGER Foto der sedierten Bärin JJ4 aus dem Jahr 2020