Proteste gegen geschlossene Theater und Kinos in Belgien

Tausende Belgier haben am Stefanitag gegen die Verschärfung der Corona-Maßnahmen im Kulturbereich protestiert. Rund 5.000 Menschen gingen nach Angaben der Polizei am Sonntag in Brüssel auf die Straße. Vertreter von Theatern und der Staatsoper in Brüssel riefen die Regierung auf, die Schließung von Kultureinrichtungen zu überdenken. "Nein zu diesem idiotischen Dekret!" und "Keine Kultur, keine Zukunft" war auf den Plakaten der Demonstranten zu lesen.

SN/APA/BELGA/NICOLAS MAETERLINCK Tausende Belgier gehen für offene Kinos und Theater auf die Straße