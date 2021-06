Queen mit abgespeckter Geburtstagsparade gefeiert

Mit einer kleineren und coronagerechten Militärparade ist in Großbritannien der 95. Geburtstag von Königin Elizabeth II. gefeiert worden. Statt der traditionell üppigen Geburtstagsparade "Trooping the Colour" wurden die offiziellen Feierlichkeiten zu Ehren der Queen am Samstag wie im Vorjahr mit einer schlichteren Zeremonie auf Schloss Windsor begangen. Es war die erste Geburtstagsparade der Königin nach dem Tode ihres langjährigen Ehemanns Philip im April.

SN/APA/POOL/CHRIS JACKSON Gardisten marschieren auf Schloss Windsor an der Queen vorbei