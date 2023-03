Rätsel um nächtlichen Smog in Neu-Delhi gelöst

Entgegen allen Regeln der Atmosphärenchemie entsteht Smog in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi nachts. Forschende des Paul Scherrer Instituts (PSI) in Villigen AG haben gemeinsam mit lokalen Fachleuten eine Erklärung für dieses Phänomen gefunden: Schuld seien Holzfeuer zum Kochen und Heizen. Für rund 400 Millionen Menschen in der indischen Ganges-Tiefebene sind Holzfeuer eine gängige Praxis, wie es in einer Mitteilung des PSI vom Montag hieß.

BILD: SN/APA/AFP/JEWEL SAMAD Seit drei Jahren am stärksten verschmutzte Hauptstadt der Welt