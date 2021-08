Rettungsaktion für geflutete Kunstsammlung an der Ahr

Etliche Museen im Südwesten Deutschlands beteiligen sich an einer einmaligen Aktion zur Rettung der gefluteten Kunstsammlung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie haben Hunderte Objekte in Obhut genommen, um diese zu sichten und zu trocknen, wie die Vorsitzende des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz, Elisabeth Dühr, am Mittwoch in Trier sagte. Wohl rund 30 Prozent der Stücke, die in einem Depot in einer Tiefgarage gelagert waren, seien aber nicht mehr zu retten.

SN/APA/dpa/Thomas Frey Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde von der Flut schwer getroffen