"Rettungsboot"-Mission: Sojus-Kapsel an ISS angedockt

Als Ersatz für eine beschädigte Raumfähre an der Internationalen Raumstation hat eine unbemannte Kapsel an der ISS angedockt. Nach zweitägigem Flug und insgesamt 33 Erdumrundungen kam die Sojus MS-23 am Sonntag am Außenposten der Menschheit an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten. Die Kapsel hat rund 430 Kilogramm Material für die Besatzung an Bord, darunter medizinische Geräte und Ausrüstung für wissenschaftliche Experimente.

BILD: SN/APA/NASA TV/- Zwei Tage nach dem Start angekommen