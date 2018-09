Rupert Quehenberger - ein Bergbauer in vierter Generation

Der künftige Bauernbund-Chef Rupert Quehenberger führt mit der Familie einen Biomilchbetrieb.

Rupert Quehenberger ist ein Landwirt wie aus dem Bilderbuch. Ein Naturbursch, der das Wandern und das Skifahren in den Tennengauer Bergen liebt, am liebsten mit seiner Frau und den vier Kindern. Beides kann er von der Haustür aus machen. Denn der Hof des Holzerbauern in Annaberg-Lungötz auf 920 Metern Seehöhe ist umgeben von Skipisten. Ruhig und besonnen wirkt er, wenn er erzählt, was er an der Landwirtschaft schätzt: "Es ist befriedigend, ein Produkt herzustellen, hinter dem man steht, und das dann in Händen zu halten."