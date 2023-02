Schüsse auf Uni-Campus der Michigan State University

Auf dem Campus der Michigan State University in East Lansing sind am Montagabend Schüsse gefallen. Es gab mindestens einen Toten und mehrere Verletzte, berichteten Medien und örtliche Behörden. Wie die Polizei der Universität im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, forderte sie Studenten und Lehrkräfte auf, sich in Sicherheit zu bringen. Videos lokaler Medien zeigten, wie Polizisten den Tatort stürmten.

Die Stadt East Lansing, eine Universitätsstadt in der Nähe der Landeshauptstadt Lansing, erklärte, dass der Schütze auf freiem Fuß sei. Die Universitätspolizei schrieb auf Twitter, dass Schüsse an zwei Orten abgefeuert wurden - in der Nähe eines akademischen Gebäudes namens Berkey Hall und einer Sporteinrichtung namens IM East. Die "Detroit News" berichtete unter Berufung auf die Sprecherin der Michigan State University (MSU), Emily Guerrant, von einem bestätigten Todesopfer auf dem Campus, in der Berkey Hall. "Es gibt mehrere gemeldete Verletzte", teilte die MSU via Twitter mit. Später hieß es, dass eine unbestimmte Anzahl von Opfern in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert wurde.