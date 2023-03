Schützin erschoss sechs Menschen an US-Volksschule

An der Covenant-Volksschule in Nashville in Tennessee haben sich am Montag schreckliche Szenen abgespielt. Eine schwer bewaffnete Frau hat sechs Menschen erschossen, darunter drei neunjährige Kinder. Sie war hier einst selbst in die Schule gegangen. Die Polizei war am Montagvormittag gegen 10.00 Uhr zum Tatort gerufen worden. "Als die Beamten im zweiten Stockwerk ankamen, sahen sie eine Schützin, eine Frau, die schoss", sagte Don Aaron von der Polizei in Nashville.

BILD: SN/APA/AFP/OLIVER CONTRERAS Trauer nach blutiger Schie§erei an US-Volksschule